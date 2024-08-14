14 августа, 08:15Город
Первые два дома расселили в Метрогородке по программе реновации
135 семей получили ключи от новых домов в Метрогородке по программе реновации, сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.
Там полностью расселили первые два дома, входящие в программу. Новые квартиры получили больше сотни семей, они переехали в современный жилой комплекс по адресу Открытое шоссе, 30.
Всего же в этом районе планируют расселить 75 домов старого фонда. В них живут более 16 тысяч москвичей.
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