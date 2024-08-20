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20 августа, 10:45

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"Город без окраин": Гагаринский район

"Город без окраин": Гагаринский район

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Героиня программы Валентина Кубеева живет в Гагаринском районе Москвы с 14 лет, переехала в 1960 году, когда ее родителям дали квартиру на Ленинском проспекте. Через несколько лет в районе построили Дворец пионеров на Воробьевых горах. В то время Кубеевой исполнилось 16 лет, поэтому туда уже не смогла ходить на занятия. Мечту детства она решила воплотить сейчас и сходить туда на экскурсию, а заодно пройтись по всему району и вспомнить, каким он был в молодости.

Какие знаменитые объекты есть в Гагаринском районе? Подробнее – в программе "Город без окраин".

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