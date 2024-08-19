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19 августа, 22:00

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IT-пикник прошел в парке "Коломенское"

IT-пикник прошел в парке "Коломенское"

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В парке "Коломенское" состоялся масштабный IT-пикник под открытым небом. Он собрал 40 тысяч человек: программистов, разработчиков и дизайнеров со всей страны. Программу лекций разделили на блоки: "Научпоп", "Кибербезопасность", "Продуктовый менеджмент" и другие.

IT-пикник – ежегодный формат летних встреч. Мероприятие организовал Т-Банк совместно с одной из крупнейших конференций в России для IT-специалистов CodeFest и организатором музыкальных фестивалей "Мельница".

IT-пикник собрал не только специалистов индустрии, но и членов их семей и друзей. Для взрослых и детей подготовили мастер-классы, занятия по йоге, кибертурниры и квизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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