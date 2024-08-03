Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Разработки московских ученых помогают повысить качество медпомощи, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, изобретения служат для настройки высокотехнологичного оборудования и обучения персонала. К примеру, фиксатор кисти позволит увеличить качество получаемых изображений МРТ.

Первый в России фантом плода даст настроить и отработать технологию магнитно-резонансного сканирования во время беременности, добавил мэр.

Он также рассказал, что в столичном Центре диагностики и телемедицины уже сделали восемь уникальных фантомов – изделий из силиконоподобного материала, имитирующих ткани и органы человека.

Еще недавно фантомы закупали за рубежом, а теперь их создают в Москве. Они помогают врачам совершенствовать практические навыки. Для пациентов диагностика становится более комфортной и точной, заключил Собянин.

Ранее "Московская техническая школа" представила курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика". Одним из них стал "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях". Она нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды.