Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 09:00

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 19 августа

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 19 августа

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Для москвичей представили афишу мероприятий на 19 августа. В нее вошли две выставки, кинопоказ и спектакль. Так на ВДНХ можно посетить мультимедийную экспозицию "Город мечты", посвященную юбилею выставочного пространства. А в усадьбе "Кусково" продолжает работу выставка "Что наша жизнь? Игра!".

Тем временем в кинотеатре "Иллюзион" можно посмотреть французский документальный фильм "Комната 999", а в "Формуле кино на Полежаевской" покажут спектакль "Женитьба Фигаро". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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