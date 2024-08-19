Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 19 августа

Для москвичей представили афишу мероприятий на 19 августа. В нее вошли две выставки, кинопоказ и спектакль. Так на ВДНХ можно посетить мультимедийную экспозицию "Город мечты", посвященную юбилею выставочного пространства. А в усадьбе "Кусково" продолжает работу выставка "Что наша жизнь? Игра!".

Тем временем в кинотеатре "Иллюзион" можно посмотреть французский документальный фильм "Комната 999", а в "Формуле кино на Полежаевской" покажут спектакль "Женитьба Фигаро". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.