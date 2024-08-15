Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 13:45

Город

"Сити": спектакли в парке "Зарядье" пройдут в рамках фестиваля "Москва 2030" до 21 августа

"Сити": спектакли в парке "Зарядье" пройдут в рамках фестиваля "Москва 2030" до 21 августа

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В столице продолжается масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Он посвящен цифровым технологиям, новейшим достижениям Москвы в самых разных сферах, в том числе и в искусстве. Проект объединил более 30 площадок.

В рамках фестиваля до 21 августа в парке "Зарядье" пройдут спектакли. Так, 15 августа в Большом амфитеатре выступит академический театр танца "Гжель" и театр Стаса Намина с футуристической оперой "Победа над Солнцем".

Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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городфестиваливидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕкатерина Ефимцева
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