"Сити": спектакли в парке "Зарядье" пройдут в рамках фестиваля "Москва 2030" до 21 августа

В столице продолжается масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Он посвящен цифровым технологиям, новейшим достижениям Москвы в самых разных сферах, в том числе и в искусстве. Проект объединил более 30 площадок.

В рамках фестиваля до 21 августа в парке "Зарядье" пройдут спектакли. Так, 15 августа в Большом амфитеатре выступит академический театр танца "Гжель" и театр Стаса Намина с футуристической оперой "Победа над Солнцем".

Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в программе "Сити".

