Жителям столицы представили культурную афишу на 15 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 15 августа. В программу мероприятий вошли театральный марафон, концерт, фестиваль и День памяти Виктора Цоя.

Так, в "Зарядье" до 21 августа в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" будет идти театральный марафон. Кроме того, 15 августа в саду имени Баумана выступит джазовое трио "Шметтерлинг". Вдобавок к этому, на Чистопрудном бульваре состоится День памяти Виктора Цоя.

А на выходных, 17–18 августа, можно будет посетить музыкальный фестиваль "Джазовые сезоны".

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