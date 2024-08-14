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14 августа, 17:30

Общество

Московские бренды представили на форуме-фестивале "Москва 2030"

Московские бренды представили на форуме-фестивале "Москва 2030"

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До 8 сентября на Болотной площади в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" будет работать маркет будущего "Сделано в Москве", где представлены товары локальных производителей.

Также на площади установили 4 арт-объекта: флакон духов, коробку с игрушками, большой жилет и диван со столом.

Благодаря проекту "Сделано в Москве" столичные производители могут представить одну из категорий, товаров которыми они занимаются – одежда, игрушки, мебель. Представлено более 20 тысяч товаров.

На площади также проходят бесплатные мастер-классы, на которых можно сделать прическу, макияж и проконсультироваться с косметологом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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