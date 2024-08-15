Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

15 августа, 08:45

Город

Москвичам рассказали, как провести свободное время 15 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 15 августа

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Жителям столицы представили культурную афишу на 15 августа

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Для москвичей приготовили насыщенную театральную программу в "Зарядье"

Для жителей столицы составили культурную программу на четверг, 15 августа. В нее вошли два фестиваля, Московская музейная неделя и цирковое шоу.

Так, в "Зарядье" до 21 августа в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" будет идти театральный марафон, а в парке "Остров мечты" стартует фестиваль "День Индии".

Кроме того, до 18 августа можно успеть бесплатно посетить столичные выставки в рамках Московской музейной недели. Вдобавок к этому, 15 августа в цирке на Цветном бульваре покажут шоу "Грани Георгия Гараняна".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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