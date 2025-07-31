Роскомнадзор рассмотрит обращение от Shaman

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Роскомнадзор рассмотрит полученное от певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, обращение в установленном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Утром 31 июля певец передал в Роскомнадзор информацию о мошенническом сайте, который собирал от имени артиста данные об участниках СВО. Кроме того, на странице сообщалось о создании нового клипа, для которого Shaman якобы собирает криптовалюту.

До этого Дронов выпустил новую песню "Она того стоит". По словам артиста, это ответ на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую, с которой проживешь всю жизнь.

Композицию Дронов представил 8 июля на концерте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. Со сцены он поздравил всех россиян с праздником и назвал настоящим счастьем найти своего человека.