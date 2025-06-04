Ashdodnet.com: уехавший из СССР балетмейстер Валерий Панов умер в возрасте 86 лет

04 июня, 15:39Культура
Фото: ashdodnet.com
Советский артист балета и балетмейстер Валерий Панов скончался на 87-м году жизни в Израиле. Об этом сообщает портал ashdodnet.com.
"Панов, один из величайших артистов балета в мире, внес Ашдод на карту мирового балета", – сказано в материале.
Издание уточняет, что похороны балетмейстера пройдут в среду, 4 июня, на Ашдодском кладбище.
Панов родился в Витебске в 1938 году. Он учился основам балета в Москве и Ленинграде, а затем стал выступать в Вильнюсском театре оперы и балета. После этого он выпустился из Ленинградского хореографического училища.
В период с 1957 по 1964 год Панов был солистом Ленинградского Михайловского театра, а с 1964-го по 1972-й – солистом Мариинского. Он принимал участие в таких спектаклях, как "Петрушка", "Барышня и хулиган" и "Дафнис и Хлоя". Кроме того, балетмейстер снимался в фильмах "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Один из нас" и "Летучая мышь".
В 1970 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в том же году он получил госпремию РСФСР имени Глинки.
В 1974-м Панов эмигрировал из СССР в Израиль, где создал и возглавил театр балета в Ашдоде. Помимо этого, он принимал участие в постановках европейских и американских театров, а также сотрудничал с ними.