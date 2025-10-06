Туманы в Московском регионе рассеются ближе к полудню

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Туманы в Московском регионе могут рассеяться ближе к полудню, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как пояснил синоптик, прошедшие местами небольшие дожди и ночное понижение температуры стали причиной формирования очагов туманов утром 6 октября.

"По данным на 06:00 туманы отметили метеостанции аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево, во Внуково метеорологическая дальность видимости составляет 1 километр, это на грани тумана, а также подмосковной Каширы. Местами видимость ухудшена до 300–400 метров", – рассказал Леус.

По его словам, туманы могут долго рассеиваться из-за многослойных и плотных облаков, а также высокой вероятности небольших дождей. Водителям в такую погоду рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, нужно включить противотуманные фары.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве 6 октября составит 12–14 градусов. В столице ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 9–14 градусов.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также предупредил москвичей о дожде. Водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон во время управления машиной, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Жителям и гостям города стоит использовать городской транспорт для поездок.