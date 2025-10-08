Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 8 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и местами небольшой дождь прогнозируются в Москве в среду, 8 октября. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов. В Московском регионе ожидается слабый ветер, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 7 градусов, по области – до плюс 4 градусов.

Высокий температурный фон в столице будет сопровождаться небольшими дождями на этой неделе. Большую часть времени Москва будет находиться в теплом секторе атлантического циклона с преобладанием юго-восточного ветра.

До середины октября перехода осени в фазу предзимья не ожидается. Температурный фон в предстоящие дни будет оставаться на 1–3 градуса выше климатической нормы.