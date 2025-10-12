Первый мокрый снег может выпасть в Москве и Подмосковье вечером 12 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый мокрый снег с дождем ожидается в Москве и Подмосковье после 21:00 12 октября. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

По предварительным данным, в ночь на 12-е число в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков. При этом столбик термометра опустится в Москве до 3–5 градусов, а в Подмосковье – до 0–5 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный. Его скорость составит 6–11 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что мокрый снег может выпасть в столичном регионе и днем 13 октября. В этот же день будет идти умеренный дождь. Воздух 13-го числа в Москве прогреется до 6 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве также предупредили, что сильный дождь с мокрым снегом будет идти в Москве до 9:00 13 октября. В связи с этим ведомство попросило жителей столичного региона быть внимательнее на улице. Водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также избегать резких маневров.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в беседе с РИА Новости, что 13 октября в Москве выпадет от 17–27 миллиметров осадков. При этом он напомнил, что норма октября – 70 миллиметров осадков.

"Вся неделя будет по-октябрьски холодная и ненастная. В небе появятся мокрые белые мухи. Одевайтесь тепло и не забывайте зонты", – предупредил синоптик.

Ранее Тишковец заявлял, что метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября. При этом в начале декабря сугробы достигнут 3–8 сантиметров с последующим ростом до 10–20 сантиметров. Синоптик добавил, что в целом прогноз на зиму в столице представляется как немного мягкий и несуровый.

