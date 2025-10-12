Водителям Москвы рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях из-за мокрого снега

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водителям рекомендуют отложить поездки на личном транспорте из-за дождя и мокрого снега, сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.

В ведомстве настоятельно рекомендовали использовать городской транспорт, поскольку таким образом поездка будет безопасной для всех участников движения.

Из-за вероятности выпадения мокрого снега автомобилистам посоветовали быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12-е число в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков. Столбик термометра опустится в Москве до 3–5 градусов, а в Подмосковье – до 0–5 градусов.

Кроме того, с 21:00 12 октября и до 09:00 13 октября в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах.

