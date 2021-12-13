Почему не стоит заставлять детей доедать все без остатка

У каждого из нас в детстве было полезное и питательное (по мнению наших мам) блюдо, от которого хотелось бежать на край света. Мы выросли и сами стали родителями. Теперь от нас требуется следить за правильным питанием детей. Можно ли приучить малышей к невкусной, но здоровой пище? Надо ли заставлять их доедать все до последней крошки? На эти и другие вопросы искала ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Многие до сих пор с отвращением вспоминают щи, тушеную капусту, манную кашу и отварную рыбу. Но только теперь мы стали понимать, что мамы, вечно занятые на работе, готовили нам полезные блюда из того, что было. В большинстве семей не делили меню на детское и взрослое, как это делают современные родители. "Ешь что дают" – этот девиз в последнее время почти потерял актуальность.

Сейчас интересы детей ставятся во главу угла. Если раньше первую тарелку супа наливали главе семьи, то теперь чаще всего приоритет у младшего поколения, особенно если ребенок один. Конечно, немалую роль играет и продуктовое разнообразие, о котором не слышали, скажем, в послевоенное время или в девяностые годы. Для многих тогда не было вкусной или невкусной пищи – была просто еда. Голову ломали над тем, чем накормить детей, а не как это сделать.

Один мой знакомый дедушка все время удивлялся, почему внуки не любят бананы и мандарины. В его детстве эти фрукты были экзотикой. Человек старшего поколения до сих пор с ностальгией вспоминает крошечную мандаринку из школьного новогоднего подарка. Современные дети из благополучных семей этого не понимают – они ели бананы в качестве прикорма, да и другие фрукты доступны в любое время года. Если отказаться от банана, то мама тут же предложит апельсин или яблоко – ребенку же нужны витамины.



Разумеется, питание – это не тот случай, когда следует давать малышу полную свободу выбора. Если задаться целью не травмировать нежную детскую психику видом ненавистного творога, яиц или овощей, то одни выберут сладости, другие – фастфуд, а третьи будут без конца жевать только хлеб.



Тут наша очередь забыть о том, что когда-то мы сами ненавидели тушеную печень и салат из черной редьки. Как же соблюсти золотую середину, чтобы и дети были сыты, и родительские нервы целы?

Современные мамы научились лавировать между "хотелками" своего малыша и требованиями правильного питания. Ребенок не любит лук в супе? Можно не крошить этот овощ, а положить его в бульон целиком, а потом достать и выбросить. Странно, что этот простой выход не использовали раньше, и целые поколения детей брезгливо выкладывали бесцветные кусочки на бортики тарелок.



Воротит нос от вареной морковки? Значит, надо закинуть ее в блендер вместе с ненавистными кабачками, и ни один привереда не угадает, что на самом деле в супе-пюре. Мамы придумывают целые ритуалы, разыгрывают за столом настоящие спектакли, чтобы дети съедали свои обеды и ужины. После этого они делятся в соцсетях фотографиями детских тарелок, на которых блюда оформлены как с картинки – не захочешь, а съешь.

Конечно, работающим и многодетным мамам не до церемоний – времени хватает лишь на то, чтобы поставить перед детьми тарелки и дать им ложки. Да и любой диетолог скажет, что за стол ребенок садится чтобы есть, а не участвовать в домашних спектаклях. Но порой без творческого подхода не обойтись. Моя подруга, например, не кричала на своих дочерей, когда они отказывались от творога. Она объяснила девочкам, что в этом продукте содержится много полезного элемента кальция, который нужен для того, чтобы кости были прочными, зубы – крепкими и здоровыми, а волосы – густыми и красивыми.



Мама придумала принцессу Кальцинку и рассказывала истории о ней, когда кормила дочерей творожками. Дети съедали все без остатка. По мнению моей приятельницы, рассказать коротенькую сказку все-таки проще и приятнее, чем десять раз прикрикнуть: "А ну-ка ешь!", а потом с досадой выбросить половину полезного продукта.



Порой дети просто манипулируют взрослыми, говоря, что им не нравится форма котлет или цвет каши. Но бывает, что продукт в одном блюде вызывает отвращение, а в другом заходит за милую душу. Мои мальчишки терпеть не могут щи из-за того, что там капуста, а в борще ее словно не замечают. Мне не сложно приготовить первое, которое им нравится.

Если, например, от одного вида омлета ребенка тошнит, то есть ли смысл каждый раз со скандалами пичкать его неприятным блюдом? Вполне можно придумать, как приготовить яйца так, чтобы малыш поел с удовольствием. Благо, что к услугам современных мам большой выбор продуктов, они могут пользоваться мультиварками с множеством функций и в любое время найти в интернете подходящий рецепт.

Будем объективны – некоторые виды продуктов ребята оценят только повзрослев. Это касается, например, помидоров, хурмы, авокадо, квашеной и тушеной капусты. Опытные мамы советуют прислушиваться к предпочтениям малышей. Иногда дети интуитивно отказываются от еды, которая вызывает у них аллергию, но ненавистных блюд не так много. Лучше подобрать им альтернативу, а не превращать обед в пытку.



То же самое касается и пресловутого: "Не оставляй ничего в тарелке". Важно определить, по силам ли малышу та порция, которую вы ему предложили. У здорового ребенка есть ограничитель, который не позволит съесть лишнего. Долгие сидения над тарелкой до победного конца никому не нужны. Если малыш не съел суп полчаса назад, когда еда была горячей и ароматной, то странно ждать, что аппетит разгуляется, когда блюдо остынет.

По словам моих знакомых, страдающих от лишнего веса, все они послушно доедали в детском саду и дома. Поэтому лучше проследить за тем, чтобы в перерывах между основными приемами пищи ребенок не отбивал аппетит случайными перекусами. Важно также много гулять и двигаться, чтобы "заработать" свой обед. Если соблюдается режим питания, то дети не станут воротить нос от тарелок.



Чаще всего ребенок ест ту пищу, которую с пеленок видел на столе. Если родители не фанаты брокколи или цветной капусты, то дети вряд ли будут испытывать к ней интерес. Каши на воде обязательно станут частью рациона ребенка, если он привык к ним с малых лет. Ребята, которые долго не подозревали о фастфуде, не пристрастятся к нему с той же силой, как их сверстники – любители гамбургеров и наггетсов.



От пищевых привычек многое зависит. В доме моих родителей было принято варить и тушить мясо, рыбу и овощи. Я сама долгие годы не изменяю этому правилу. Дочь подруги удивляет и радует домочадцев тем, что с удовольствием съедает вареный лук. Она привыкла к нему как к обязательной части своего рациона и удивляется, что это может быть невкусно. Мои сыновья – фанаты свежей моркови и капусты, потому что всегда ели эти овощи.

Для того чтобы не пришлось воевать с детьми за каждый прием полезной пищи, лучше с нежного возраста организовать правильное питание. В утешение родителям малоежек можно сказать, что в большинстве случаев ситуация кардинально меняется, когда вчерашний малыш становится подростком. Стремительный рост и взросление требуют много энергии. Мамы, постоянно заполняя холодильник продуктами, тысячу раз вспомнят то безмятежное время, когда приходилось уговаривать чадо проглотить еще кусочек.