Дизайнер рассказала, какие светильники опасно вешать в ванной

Выбор осветительных приборов для жилья – весьма ответственное дело. Мы выяснили, как найти самые безопасные лампы для жилых помещений.



Смотрим на цифры

Дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина убеждена, что светом можно как украсить помещение, так и испортить его.

"Выбирая светильник, всегда следует обращать внимание на его качественные характеристики. Например, на индекс IP, определяющий степень защиты от влаги и пыли", – рассказывает Татьяна Пивкина.

По словам эксперта, этот индекс состоит из двух цифр. Первая (от 0 до 6) обозначает показатель степени защиты от твердых частиц, например пыли. Вторая (от 0 до 8) – от попадания жидкости.





Татьяна Пивкина дизайнер Чем больше цифра, тем выше защита. Индекс указан производителем на упаковке и корпусе светильника. Выбор показателя зависит от того, куда вы установите прибор, то есть от зоны размещения.

Таким образом, для ванной комнаты не подходят модели, приемлемые в гостиной или в прихожей. Дизайнер отмечает, что зоны размещения тоже имеют цифровые обозначения. Существует три категории в зависимости от расположения до источника воды: от прямого попадания (дно душевой кабины и экран ванны) до самой сухой (например, пространство у потолка), где влага скапливается очень редко.



Детский вопрос

Детская комната, по словам дизайнера, также требует особого внимания при выборе приборов освещения. Они должны быть эстетичными, но при этом безопасными. Эксперт советует подбирать ударопрочные светильники, не размещать в детской плафоны из хрупкого стекла и массивные люстры.

"Следует обратить внимание на модели, изготовленные из толстого стекла, металла, дерева, текстиля или даже бумаги", – советует Пивкина.

Эксперт подчеркивает, что у маленьких детей не должно быть прямого доступа к светильникам, потому что ребенок обязательно захочет посмотреть на "внутренности" лампы. Длинные провода небезопасны и, конечно, мешают малышу передвигаться.





Татьяна Пивкина дизайнер Для детской нужно использовать минимум переносных светильников, а лучше покупать те, которые можно прикрепить к стене, столу или потолку.

Специалист не советует использовать слишком яркий или разноцветный свет. Он может влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, привести к ухудшению зрения.



Внимание – потолок!

При подборе освещения в любом помещении дизайнеры всегда акцентируют внимание на материале потолка.

"Натяжной предъявляет довольно жесткие требования к параметрам устанавливаемых светильников. Для его производства используются пленки, изготовленные из полимерного ПВХ или полиэстера. Эти материалы характеризуются чувствительностью к повышенной температуре", – отмечает Татьяна Пивкина.

По словам эксперта, при нагревании полимерного полотна до температуры более 60 градусов оно деформируется и растрескивается, ухудшается эластичность материала и изменяется его первоначальный цвет. Перегрева можно избежать, если не устанавливать светильники и лампы большой мощности, выделяющие много тепла.

"Лампочки накаливания и галогеновые для натяжных потолков использовать не рекомендуется. Лучший вариант – светодиоды (LED), так как они почти не нагреваются в процессе работы", – говорит эксперт.

В остальном, по мнению дизайнера, натяжной потолок ничем не ограничивает фантазию владельцев квартир. Можно выбирать люстры, светодиодные и точечные лампы.



В тренде

Красота и особая атмосфера дома во многом зависят от его правильного освещения. Это, по мнению эксперта, влияет на уровень физического и психологического состояния человека.





Татьяна Пивкина дизайнер Подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки интерьера, сделать его стильным, уютным и комфортным для жизни – основные задачи светового дизайна.

В одном пространстве дизайнер призывает создать несколько световых сценариев. Прежде всего – основное освещение (люстры, трековые системы, точечные лампы). Не помешает и вечернее, когда не нужен яркий свет: для этого приобретаются бра, торшеры. Также эксперт рекомендует использовать акцентное освещение, если необходимо выделить что-то конкретное. Этой цели служат потолочные и настенные электроприборы с направленным светом. Необходимо предусмотреть и праздничный вариант, например декоративные гирлянды.

Мода на осветительные приборы со временем меняется. По словам эксперта, четыре года назад на пике популярности в квартирах были лампы в стиле лофт, а сейчас возвращаются предметы из 60–80-х годов прошлого века. При этом дизайнеры не боятся миксовать ретро с минимализмом, классикой или лофтом.

"Раньше в спальне мы консервативно ставили на прикроватные тумбочки две настольные лампы или бра. Теперь актуальны асимметричные композиции и необычные по форме светильники", – рассказывает Пивкина.

В первую очередь, планируя расположение освещения, дизайнер рекомендует определиться с собственными потребностями. Нужно заранее подумать, чем вы любите заниматься на досуге, найти для этого подходящую зону.

