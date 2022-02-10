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Дизайнер рассказала, какие светильники опасно вешать в ванной

Свет в окне: дизайнер рассказала, как правильно выбрать светильники и люстры
общество

Выбор осветительных приборов для жилья – весьма ответственное дело. Мы выяснили, как найти самые безопасные лампы для жилых помещений.

Смотрим на цифры

Фото: depositphotos/Viktar_Chaika

Дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина убеждена, что светом можно как украсить помещение, так и испортить его.

"Выбирая светильник, всегда следует обращать внимание на его качественные характеристики. Например, на индекс IP, определяющий степень защиты от влаги и пыли", – рассказывает Татьяна Пивкина.

По словам эксперта, этот индекс состоит из двух цифр. Первая (от 0 до 6) обозначает показатель степени защиты от твердых частиц, например пыли. Вторая (от 0 до 8) – от попадания жидкости.

Чем больше цифра, тем выше защита. Индекс указан производителем на упаковке и корпусе светильника. Выбор показателя зависит от того, куда вы установите прибор, то есть от зоны размещения.
Татьяна Пивкина
дизайнер

Таким образом, для ванной комнаты не подходят модели, приемлемые в гостиной или в прихожей. Дизайнер отмечает, что зоны размещения тоже имеют цифровые обозначения. Существует три категории в зависимости от расположения до источника воды: от прямого попадания (дно душевой кабины и экран ванны) до самой сухой (например, пространство у потолка), где влага скапливается очень редко.

Детский вопрос

Фото: depositphotos/Valerii_Honcharuk

Детская комната, по словам дизайнера, также требует особого внимания при выборе приборов освещения. Они должны быть эстетичными, но при этом безопасными. Эксперт советует подбирать ударопрочные светильники, не размещать в детской плафоны из хрупкого стекла и массивные люстры.

"Следует обратить внимание на модели, изготовленные из толстого стекла, металла, дерева, текстиля или даже бумаги", – советует Пивкина.

Эксперт подчеркивает, что у маленьких детей не должно быть прямого доступа к светильникам, потому что ребенок обязательно захочет посмотреть на "внутренности" лампы. Длинные провода небезопасны и, конечно, мешают малышу передвигаться.

Для детской нужно использовать минимум переносных светильников, а лучше покупать те, которые можно прикрепить к стене, столу или потолку.
Татьяна Пивкина
дизайнер

Специалист не советует использовать слишком яркий или разноцветный свет. Он может влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, привести к ухудшению зрения.

Внимание – потолок!

Фото: depositphotos/Deklofenak

При подборе освещения в любом помещении дизайнеры всегда акцентируют внимание на материале потолка.

"Натяжной предъявляет довольно жесткие требования к параметрам устанавливаемых светильников. Для его производства используются пленки, изготовленные из полимерного ПВХ или полиэстера. Эти материалы характеризуются чувствительностью к повышенной температуре", – отмечает Татьяна Пивкина.

По словам эксперта, при нагревании полимерного полотна до температуры более 60 градусов оно деформируется и растрескивается, ухудшается эластичность материала и изменяется его первоначальный цвет. Перегрева можно избежать, если не устанавливать светильники и лампы большой мощности, выделяющие много тепла.

"Лампочки накаливания и галогеновые для натяжных потолков использовать не рекомендуется. Лучший вариант – светодиоды (LED), так как они почти не нагреваются в процессе работы", – говорит эксперт.

В остальном, по мнению дизайнера, натяжной потолок ничем не ограничивает фантазию владельцев квартир. Можно выбирать люстры, светодиодные и точечные лампы.

В тренде

Фото: depositphotos/Patryk_Kosmider

Красота и особая атмосфера дома во многом зависят от его правильного освещения. Это, по мнению эксперта, влияет на уровень физического и психологического состояния человека.

Подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки интерьера, сделать его стильным, уютным и комфортным для жизни – основные задачи светового дизайна.
Татьяна Пивкина
дизайнер

В одном пространстве дизайнер призывает создать несколько световых сценариев. Прежде всего – основное освещение (люстры, трековые системы, точечные лампы). Не помешает и вечернее, когда не нужен яркий свет: для этого приобретаются бра, торшеры. Также эксперт рекомендует использовать акцентное освещение, если необходимо выделить что-то конкретное. Этой цели служат потолочные и настенные электроприборы с направленным светом. Необходимо предусмотреть и праздничный вариант, например декоративные гирлянды.

Мода на осветительные приборы со временем меняется. По словам эксперта, четыре года назад на пике популярности в квартирах были лампы в стиле лофт, а сейчас возвращаются предметы из 60–80-х годов прошлого века. При этом дизайнеры не боятся миксовать ретро с минимализмом, классикой или лофтом.

"Раньше в спальне мы консервативно ставили на прикроватные тумбочки две настольные лампы или бра. Теперь актуальны асимметричные композиции и необычные по форме светильники", – рассказывает Пивкина.

В первую очередь, планируя расположение освещения, дизайнер рекомендует определиться с собственными потребностями. Нужно заранее подумать, чем вы любите заниматься на досуге, найти для этого подходящую зону.

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