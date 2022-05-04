Эксперты рассказали, как избавиться от моли с помощью уксуса

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Специалисты из лондонской компании по борьбе с насекомыми в доме FantasticPestControl рассказали, как избавиться от моли и уменьшить риск ее появления с помощью уксуса.

Эксперты посоветовали протирать смесью уксуса и воды поверхности гардероба, внутреннюю часть шкафов и ящиков, а также вкладыши ящиков, нижнюю часть полок, крючки и края. Они пояснили изданию Express, что яйца и личинки моли не могут выжить в кислой среде.

Раннее член палеонтологического института РАН, арахнолог Кирилл Еськов рассказал, какую пользу для жилища приносят домашние пауки. По его словам, они "ловят всякую дрянь" в доме.

Еськов подчеркнул, что в российских широтах опасных пауков не бывает.

