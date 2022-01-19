Микробиолог назвала причину боязни пауков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Основной причиной боязни пауков является большое количество ног у членистоногих, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она рассказала об опыте Ричарда Веттера из Калифорнийского университета. Ученый исследовал реакцию людей на пауков и выяснил, что арахнофобия одинаково встречается как у обычных людей, так и у энтомологов, изучающих насекомых.

"У пауков их (ног. – Прим. ред.) восемь, а у бабочек, стрекоз и муравьев – шесть. Выходит, что энтомологи при выборе профессии остановились в зоне комфорта, а специалисты по паукам – арахнологи – из этой самой зоны вышли. А специалисты по сороконожкам и другим многоножкам – вообще бесстрашные люди", – цитирует Баранову Pravda.Ru.

Ранее дендролог Лев Яковлев заявил, что клещей и клопов можно встретить на живых новогодних елях. Он пояснил, что насекомые просыпаются при попадании в тепло. При этом обработка деревьев в питомнике невозможна, так как для подобного процесса нужны мощные и токсичные инсектициды.

