В Свердловской области вывели первого генетически модифицированного теленка

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Ученые из Свердловской области разработали технологию, позволяющую менять геном коровы в пределах одной клетки, и вывели с ее помощью генетически модифицированного теленка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктора биологических наук Анну Кривоногову.

Она уточнила, что в рамках экспериментов специалистами были выбраны гены отвечающие за восприимчивость коров к лейкозу, наличие у них рогов и содержание в молоке белка, вызывающего аллергию у человека. Для изменения генома клетки они подселили в нее "запрограммированный" на это аденовирус. В результате генетический код менялся не только у самого животного, но и у его потомства.

"Это первый опытный теленок в нашей работе, у него мы уже на уровне одной клетки заблокировали ген подверженности к лейкозу", – рассказала Кривоногова.

Как отметили в РАН, лейкоз является наиболее распространенным инфекционным заболеванием у коров. Молоко зараженных животных непригодно для употребления. Существуют также исследования, доказывающие связь между развитием онкологии у человека и употреблением инфицированного молока.

Ранее американские ученые обнаружили, что изменение всего одного гена превращает самок комара в самцов. Для исследования они выбрали комаров желтолихорадочных Aedes aegypti, самки которых являются переносчиками опасных заболеваний. Самцы же этого вида не кусаются, поэтому неопасны.

