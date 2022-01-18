В Свердловской области вывели первого генетически модифицированного теленка

Фото: Агентство "Москва"
Ученые из Свердловской области разработали технологию, позволяющую менять геном коровы в пределах одной клетки, и вывели с ее помощью генетически модифицированного теленка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, доктора биологических наук Анну Кривоногову.
Она уточнила, что в рамках экспериментов специалистами были выбраны гены отвечающие за восприимчивость коров к лейкозу, наличие у них рогов и содержание в молоке белка, вызывающего аллергию у человека. Для изменения генома клетки они подселили в нее "запрограммированный" на это аденовирус. В результате генетический код менялся не только у самого животного, но и у его потомства.
"Это первый опытный теленок в нашей работе, у него мы уже на уровне одной клетки заблокировали ген подверженности к лейкозу", – рассказала Кривоногова.
Как отметили в РАН, лейкоз является наиболее распространенным инфекционным заболеванием у коров. Молоко зараженных животных непригодно для употребления. Существуют также исследования, доказывающие связь между развитием онкологии у человека и употреблением инфицированного молока.
Ранее американские ученые обнаружили, что изменение всего одного гена превращает самок комара в самцов. Для исследования они выбрали комаров желтолихорадочных Aedes aegypti, самки которых являются переносчиками опасных заболеваний. Самцы же этого вида не кусаются, поэтому неопасны.
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