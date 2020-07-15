Ученые научились превращать самок комаров в некусающих самцов

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Изменение всего одного гена превращает самок комара в самцов, которые не кусаются и не могут передать человеку опасные инфекции. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Биологи из Политехнического университета Вирджинии совместно с коллегами из Техасского университета A&M изучили комаров желтолихорадочных Aedes aegypti, самки которого являются переносчиками опасных заболеваний. Самцы этого вида не кусаются, поэтому не опасны.
Исследователи проанализировали доминантный локус в одном из пары хромосом – М-локуса, определяющего мужской пол.
Вставив ген Nix – ранее обнаруженный мужской определяющий ген в М-локусе Aedes aegypti – в хромосомную область, которая наследуется самками, специалисты показали, что одного этого достаточно, чтобы превратить самок в фертильных самцов с характерной мужской экспрессией генов.
Однако генетически модифицированные комары не могли летать, так как они не наследовали ген myo-sex, который также находится в М-локусе.
Как отмечают специалисты, для создания устойчивых трансгенных линий, превращающих самок комаров в летающих самцов, способных принести потомство, нужны дополнительные исследования, определяющие, как включать гены Nix и myo-sex в геном совместно.
Врач-дерматолог Лариса Алексеева ранее рассказала, в каких случаях комариные укусы могут представлять для человека серьезную опасность. По ее словам, за медицинской помощью следует обратиться в случае укуса в области глаза или века. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока.
Ранее ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина рассказала, что укусы комаров могут стать причиной появления в человеческом организме паразитирующих гельминтов.
Она отметила, что в случае непонятных ощущений в теле надо обратиться к врачу. Для предупреждения укусов лучше всего носить одежду, максимально закрывающую тело, уточнила специалист.
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