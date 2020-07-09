Эксперт рассказала, в каких случаях опасны комариные укусы

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Врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, в каких случаях комаринные укусы могут представлять для человека серьезную опасность. По ее словам, за медицинской помощью следует обратиться в случае укуса в области глаза или веко.

"Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо", – рассказала Алексеева в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что такие последствия от укуса встречаются крайне редко, однако при появлении отека, волдырей и затрудненном дыхании специалист рекомендовала обратиться за медицинской помощью. Врач добавила, что в этом случае до приезда врача следует принять антигистаминный препарат.

Если от укуса осталось только небольшое повреждение кожного покрова или покраснение, то в таком случае нужно приложить холодный компресс или записаться на прием к дерматологу, добавила специалист.

Ранее ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина рассказала, что укусы комаров могут стать причиной появления в человеческом организме паразитирующих гельминтов.

Она отметила, что в случае непонятных ощущений в теле надо обратиться к врачу. Для предупреждения укусов лучше всего носить одежду, максимально закрывающую тело, уточнила специалист.

