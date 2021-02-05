Вирусы-вредители научились защищать растения

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Ученые Института интегративной системной биологии провели исследование, в ходе которого выявили ранее неизвестную особенность вируса, который вредит растениям семейства капустных. Об этом сообщает "Мир 24".

Для эксперимента специалисты заразили резуховидку Таля несколькими вариантами вируса мозаики турнепса. Один из видов инфекции развивался в обычных условиях, другой поместили в ситуацию засухи – растения второй группы почти не поливали.

Впоследствии стало очевидно, что те виды вируса, которые развивались при поливе, продолжали вызывать болезни у организма-хозяина. Вирусы с тех растений, которые подвергались засухе, действовали менее агрессивно и даже меняли циркадные ритмы хозяина, чтобы тот терял меньше влаги. В сравнении с теми организмами, в которых не было вируса и которые страдали от недостатка воды, зараженные погибали на 25% реже.

В дальнейшем ученые планируют изучить механизм, благодаря которому вирус способен изменять транскрипцию генов хозяина. Эксперты уже допустили возможное применение подобных паразитов в засушливых регионах планеты.

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский ранее назвал продукты с огорода, которые по своему характеру могут оказаться наиболее токсичными. Чаще всего пестициды накапливаются в овощах и фруктах.

