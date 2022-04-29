Стало известно, чем могут быть полезны домашние пауки

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Член палеонтологического института РАН, арахнолог Кирилл Еськов рассказал, какую пользу для жилища приносят домашние пауки. Об этом сообщает News.ru.

"Пауки выполняют много полезных функций, например ловят всякую дрянь в ваших домах, так что пауки – это совершенно безобидные и полезные ваши сожители, пожалуйста, не трогайте пауков", – заявил специалист.

Еськов подчеркнул, что в российских широтах опасных пауков не бывает.

Арахнолог добавил, что столкнуться с опасными членистоногими можно в тропических джунглях. При этом сама по себе поездка в тропики едва ли обернется встречей с ядовитыми членистоногими.

Биолог Павел Глазков ранее предупредил о повышенной опасности насекомых и паукообразных для аллергиков. Наиболее вероятными последствиями от их укусов специалист назвал удушье и отек Квинке.