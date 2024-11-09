09 ноября, 22:30Общество
Северное сияние вновь украсило небо над Ленинградской областью
Северное сияние вновь украсило небо над Ленинградской областью. Оно было такое яркое, что его было видно даже сквозь освещение населенных пунктов. Полярные сияния появляются в разных регионах России все чаще. Небесные спектакли разворачиваются несколько раз в месяц, а иногда каждую ночь. Это объясняется высоким уровнем солнечной активности.
Огромные заторы образовались на федеральной трассе М-5 в Челябинской области. Причиной стал снегопад. В пути около города Сим застряло множество большегрузов. Общая протяженность пробок оценивается в 20 километров. Автоинспекторы просят водителей отложить дальние поездки, поскольку в ближайшие дни снова ожидаются сильные снегопады. Дорожные службы уже перешли на усиленный режим работы.
В Хабаровске спасатели вызволили кошку, которая застряла в батарее. За помощью обратилась хозяйка сфинкса. Женщина перекрыла горячий радиатор, но вот освободить питомца самостоятельно не смогла. Сотрудники МЧС аккуратно достали лапу перепуганного животного, обошлось без серьезных травм.
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