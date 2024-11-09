Северное сияние вновь украсило небо над Ленинградской областью. Оно было такое яркое, что его было видно даже сквозь освещение населенных пунктов. Полярные сияния появляются в разных регионах России все чаще. Небесные спектакли разворачиваются несколько раз в месяц, а иногда каждую ночь. Это объясняется высоким уровнем солнечной активности.

Огромные заторы образовались на федеральной трассе М-5 в Челябинской области. Причиной стал снегопад. В пути около города Сим застряло множество большегрузов. Общая протяженность пробок оценивается в 20 километров. Автоинспекторы просят водителей отложить дальние поездки, поскольку в ближайшие дни снова ожидаются сильные снегопады. Дорожные службы уже перешли на усиленный режим работы.

В Хабаровске спасатели вызволили кошку, которая застряла в батарее. За помощью обратилась хозяйка сфинкса. Женщина перекрыла горячий радиатор, но вот освободить питомца самостоятельно не смогла. Сотрудники МЧС аккуратно достали лапу перепуганного животного, обошлось без серьезных травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.