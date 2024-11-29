"Известия": страховщики заплатят за ДТП при отсутствии полиса ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума разработала поправки к законопроекту об ОСАГО, согласно которым в случае отсутствия страховки у виновника аварии возмещение средств осуществляется профессиональным объединением страховщиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Сейчас, если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то возмещение средств присуждается из специального компенсационного фонда, куда входят все страховые компании, работающие с "автогражданкой". Они отчисляют 3% от суммы страховой премии, полученной от продажи полиса.

Однако в этом случае по закону деньги выдаются лишь за вред, причиненный жизни или здоровью. Возмещение средств на ремонт транспортного средства или иного имущества, поврежденного в ДТП, пострадавший может получить лишь по инициативе виновника или через суд.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта 2025 года полис ОСАГО будет выведен из списка обязательных документов, необходимых при государственной регистрации транспорта.

Это изменение затронет не только постановку транспорта на государственный учет, но и перерегистрацию из-за смены владельца автомобиля.

