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16 января, 07:15

Транспорт

Москвич разогнался до 100 км/ч на моноколесе

Москвич разогнался до 100 км/ч на моноколесе

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, на Нижегородской улице заметили лихача на моноколесе который ехал со скоростью примерно 100 километров в час.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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