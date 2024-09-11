В РФ водители со стажем смогут сами проводить техконтроль перед рейсом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водители автотранспорта со стажем смогут сами проводить техконтроль перед рейсом. Соответствующий проект Минтранса РФ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

"Документ утверждает порядок проведения предрейсового техконтроля автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в том числе легковых такси", – говорится в сообщении.

Проект предлагает разрешить квалифицированным водителям проводить техконтроль без использования средств измерений. Речь касается визуального осмотра, проверки наличия посторонних шумов и запахов. При обнаружении неисправности водитель будет обязан направить автомобиль на дополнительный техконтроль.

Ведомство отметило, что такая мера упростит проведение техконтроля для добросовестных перевозчиков и предоставит возможность самозанятым водителям такси проводить контроль без других организаций.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести в РФ обязательное медицинское освидетельствование для водителей транспорта старше 80 лет. Он объяснил, что с возрастом у людей могут ухудшиться зрение, слух, реакция и когнитивные способности, что, в свою очередь, увеличивает риск аварий.

