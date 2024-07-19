Водители такси в Москве смогут пройти аттестацию с 12 августа

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С 12 августа водители такси в Москве смогут пройти аттестацию на знание правил работы, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Вместе с Корпоративным университетом Московского транспорта мы разработали для них обучающие материалы. Доступ к образовательным пособиям бесплатный и открыт для всех желающих на сайте", – отметили в департаменте.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что решение о вводе аттестации приняли в рамках федерального закона о такси. С 12 августа 2024 года обучение и тестирование cмогут пройти все желающие, а с 1 марта 2025 года аттестация станет обязательной.

По словам Ликсутова, прохождение аттестации позволит водителями такси проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях, заключил заммэра.

Водители такси ответят на вопросы о правилах перевозки пассажиров и багажа, а также о порядке действий во время ЧС. Для успешного прохождения аттестации таксисту достаточно ответить правильно на 8 из 10 вопросов. На прохождение теста выделяется 20 минут.

Если водитель успешно прошел тестирование, то в реестре аттестованных лиц появится соответствующая пометка. Срок действия аттестации – 2 года. Если человек не сдал аттестацию, он может пройти тест снова, но не ранее чем через 24 часа.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести запрет на повышение стоимости поездок в такси для пассажиров с детьми в период повышенного спроса. Он уточнил, что подобные изменения цен наблюдаются во время непогоды, а также в предпраздничные дни и даты массовых мероприятий.