Радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли в посылке из Германии керамическую статуэтку попугая, радиационный фон которой превышал допустимый уровень излучения в 20 раз. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу таможни.

Посылка была исследована с помощью системы радиационного контроля "Янтарь". В результате на поверхности статуэтки был обнаружен радионуклид радий-226 (Ra-226). Эксперты предположили, что источником излучения могла быть краска, которую применили во время создания сувенира.

В Центральной почтовой таможне отметили, что санитарные правила ограничивают мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности посылки показателем в 1,0 микрозиверта в час.

Ранее вулканический песок с радиоактивным монацитом был обнаружен на таможне в Домодедово в чемодане пассажирки, прибывшей из Индии. В ФТС отметили, что уровень радиации в породе превысил норму в 15 раз.

Сам песок хранился в пластиковой бутылке, на которую среагировала система радиационного контроля "Янтарь". Туристка рассказала таможенникам, что она собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже в Керале. Песок был изъят.

