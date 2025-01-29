Радиоактивный вулканический песок нашли у пассажирки на таможне в Домодедово

Фото: телеграм-канал "ФТС России|Pro Таможню"

Вулканический песок с радиоактивным монацитом нашли в чемодане пассажирки, прибывшей из Индии, на таможне в Домодедово, передает пресс-служба ФТС России.

В таможенной службе отметили, что уровень радиации в породе превысил норму в 15 раз. Сам песок хранился в пластиковой бутылке, на которую среагировала система радиационного контроля "Янтарь".

По данным ФТС, при помощи радиометра-спектрометра специалисты нашли в составе песка минерал монацит, содержащий радиоактивный элемент торий-232, который может быть опасен для здоровья. Доза излучения превысила норму и составила 1,6 микрозиверта в час.

В свою очередь, туристка рассказала таможенникам, что она собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже в Керале. В данный момент песок изъят и помещен в изолированный сейф до принятия решения об уничтожении.

Между тем сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в двух посылках радиоактивные военный компас и авиационные часы. Выяснилось, что часы излучают радиацию в 25 раз выше нормы, а также содержат радий. На компасе нашли следы трития и превышение фоновых значений радиации в 4 раза.

Таможенники напомнили, что товары, превышающие эквивалентную дозу в микрозиверт в час, запрещены к пересылке в почтовых отправлениях.