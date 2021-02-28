Легостаев назвал альбом Земфиры поводом обратиться к психотерапевту

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Музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал выход первого за восемь лет альбома российской певицы Земфиры.

В частности, в разговоре с радио Sputnik он отметил, что некоторые песни "могут рассматриваться как веский повод побеседовать с психоаналитиком". Однако это "совершенно нормально для поэта и автора", добавил Легостаев.

Критик заметил, что новинка стала первым альбом исполнительницы, где ощутимо меньше слов, чем музыки.

"Это действительно "Бордерлайн", то есть пограничный альбом. Это предсказуемый шаг, поскольку слова у нас становятся короче, и строчек тоже становится меньше", – сказал эксперт.

По его мнению, слушатели тяжело воспринимают композиции, когда много информации. При этом Легостаев указал, что в текстах Земфиры "заложено очень много разных смыслов".

Альбом состоит из 12 треков, среди которых критик назвал три "совершенно прекрасных" – это "Мама", "Жди меня" и "Пальто".

В начале февраля Земфира впервые за семь лет выпустила клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Предыдущий студийный альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.