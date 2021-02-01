Земфира выпустила клип на песню "Злой человек" из фильма Литвиновой

Фото: стоп-кадр из видео youtube.com/zemfira

Клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер", опубликовала на своем YouTube-канале певица Земфира.

Картина выходит в российский прокат 6 февраля. Действие в ней разворачивается во времена матриархата, когда на территории Северных полей правят женщины влиятельного клана. Клип Земфиры был опубликован 1 февраля и набрал за 45 минут более 12 тысяч просмотров.

Ранее в Бахрушинском музее состоялась творческая встреча с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой и режиссером и педагогом Адольфом Шапиро. Тема беседы – "Чехов. Опыт". Они рассказали о том, как ставят произведения русского классика в России и за границей.