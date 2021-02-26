Земфира выпустила альбом впервые за восемь лет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певица Земфира выпустила новый студийный альбом под названием "Бордерлайн".

Он стал доступен к прослушиванию в "ВКонтакте", "Яндекс.Музыке", Spotify, Apple Music, YouTube Music и BOOM.

Это первый альбом певицы с 2013 года. В него вошли 12 песен, в том числе уже опубликованные треки "Остин" и "Крым".

В начале февраля Земфира впервые за семь лет выпустила клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Предыдущий студийный альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.