Лидер группы Rammstein объявлен хедлайнером "Спасской башни"

Лидер группы Rammstein выступит на Красной площади. Тилль Линдеманн объявлен хедлайнером "Спасской башни" в этом году.

Перед публикой он появится два дня – 4 и 5 сентября. Правда, что именно будет делать Тилль на главной площади нашей страны – выступать или дирижировать военным оркестром, – пока для всех интрига.

Решение для многих стало неожиданностью, учитывая, какой шум наделал клип исполнителя "Я ненавижу детей", снятый в антураже советской Москвы. Но музыкальные критики полагают, что Линдеманн, в первую очередь, снова исполнит песню "Любимый город" на русском языке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.