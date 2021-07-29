Памятник Лермонтову на Новом Арбате отремонтируют

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Памятник поэту Михаилу Лермонтову, расположенный напротив его дома-музея на Малой Молчановке, отремонтируют. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Памятник на Новом Арбате – один из двух монументов в Москве, посвященных известному русскому поэту Михаилу Лермонтову. Он представляет собой бронзовый бюст на невысоком узком гранитном постаменте. Поэт облачен в офицерский мундир и шинель. Полы шинели развеваются на ветру, создавая фон для скульптурного портрета классика. В настоящее время завершается разработка проекта ремонта монумента", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Отмечается, что эксперты изучат монумент на предмет дефектов и утрат, после чего составят перечень необходимых ремонтных работ. Планируется, что их проведут в 2022–2023 годах.
Памятник Лермонтову на Новом Арбате был установлен напротив дома-музея классика в 1994 году в честь 180-летия со дня его рождения. Автором памятника является скульптор Александр Бурганов. В одноэтажном деревянном особняке в стиле ампир Лермонтов жил с 1829 по 1832 год, посвятив себя поэзии именно в этот период.
Ранее сообщалось, что комплекс зданий и сооружений, которые расположены при въезде в усадьбу Воронцово, отреставрируют. В планах замена кровли и водосточных труб на северной и южной сторожках, а также установка над существующими печными трубами жестяных дымников.
Специалистам предстоит расчистить поверхности фасадов из кирпича и камня, отреставрировать швы кирпичной кладки, покрасить их и обработать поверхность составом с водоотталкивающими свойствами.
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