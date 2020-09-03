Шуфутинский рассказал, как обычно проходит его третье сентября

Михаил Шуфутинский рассказал о песне про 3 сентября
Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в студии телеканала Москва 24 рассказал, как он обычно проводит 3 сентября.
Он отметил, что часто этот день совпадает с его выступлениями. Шуфутинский рассказал, что в этом году он должен был выступать в Кремлевском дворце, но мероприятие перенесли на следующий год.
"Бывает, что я не работаю, нахожусь у друзей. Также 3 сентября день рождения у моего старшего внука, буду звонить, он сейчас за границей живет", – отметил Шуфутинский.
Отвечая на вопрос по поводу того, как он воспринимает свою знаменитость, певец отметил, что не задумывается об этом. Шуфутинский сказал, что ему такая популярность не надоедает и что большинство мемов о нем в целом доброжелательные.
"Ничего там такого нет, чтобы я от этого устал, мне это очень нравится. Когда я почувствовал (что стал знаменитостью в Сети), боюсь, не отвечу на этот вопрос, потому что как-то это все постепенно происходило", – рассказал Шуфутинский.
Он напомнил, что песня вышла в 1993 году. Тогда существовала вероятность, что спеть эту песню может даже не Шуфутинский. Сам певец вспомнил о том, как впервые узнал о ней от продюсера Игоря Крутого.
"Это было у Игоря дома. Он мне наиграл, и мне очень понравилось. И я сказал, что я очень хочу эту песню спеть. Оказалось, что я был прав", – сказал Шуфутинский.
Отвечая на вопрос, знает ли певец о пародиях про свою песню, Шуфутинский отметил, что не знает, над чем в ней смеяться. Он подчеркнул, что эта песня грустная и пронзительная.
"Наверное, у многих людей что-то произошло вчера, было все хорошо, но потом что-то случилось, они перевернули календарь и началось", – сказал заслуженный артист РФ.
Шуфутинский рассказал, что два года назад он немного поменял аранжировку песни, добавив в нее то, что свойственно XXI веку. Но в целом она остается той же композицией "3 сентября", подчеркнул артист.
Касаясь темы популярности песни у молодежи, певец отметил, что долгое время молодежь была поглощена "механизированным звучанием музыки". Впоследствии же, подчеркнул Шуфутинский, в них проснулись чувства из-за пронзительности его композиции.
"Это может касаться каждого человека. Это судьба, это жизнь <...> И я рад, что в молодежи просыпаются чувства, что они хотят задумываться над тем, что в каждой песне есть смысловая нагрузка, и она пока еще никому не мешала", – сказал Шуфутинский.
Ранее стало известно, что певец представил новый мини-клип на "3 сентября". В нем Шуфутинский проводит утренние процедуры в ванной и наблюдает себя поющего в зеркале. После этого исполнитель протирает глаза, однако собственное изображение, исполняющее песню, никуда не девается.
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