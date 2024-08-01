Мэр Варшавы организовал антикризисный штаб из-за концерта Тейлор Свифт

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Мэр Варшавы Рафат Тшасковский создал антикризисный штаб из-за концерта певицы Тейлор Свифт, пишет РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию.

"Тшасковский созвал кризисный штаб, чтобы обеспечить и поклонникам артистки, и людям, поминающим героев Варшавского восстания, беспрепятственный трансфер", – отмечается в сообщении.

Концерты пройдут 1, 2 и 3 августа. При этом в городе проходят памятные мероприятия 80-й годовщины Варшавского восстания. Вечером в Варшаве по традиции завоют сирены и начнется марш, организованный движениями националистического толка. В это же самое время поклонники Тейлор Свифт будут съезжаться на национальный стадион.

Столичные власти призывают пользоваться метрополитеном и обещают увеличить частоту курсирования поездов метро.

Более 50 правоохранителей ранее пострадали при подавлении беспорядков после нападения на детей во время урока танцев в Саутпорте Великобритании. Об этом рассказал председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд.

Подросток с ножом напал на детей во время группового занятия на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт 29 июля. Три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.

