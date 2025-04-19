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19 апреля, 06:45

Шоу-бизнес

Суборбитальный полет с Кэти Пэрри вызвал волну критики

Суборбитальный полет с Кэти Пэрри вызвал волну критики

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Американская ракета New Shepard доставила в суборбитальный полет шесть женщин, в том числе певицу Кэти Пэрри и невесту миллиардера Джеффа Безоса – Лорен Санчес. Полет длился всего 11 минут, из которых три – в состоянии невесомости.

Миссия вызвала негативную реакцию в сети. Пользователи обвинили организаторов в бессмысленных тратах ресурсов и вредных выбросах. Экологи отмечают, что доля загрязнений от запусков ракет ничтожно мала по сравнению с промышленностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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