СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум объявят о расставании в конце 2025 года

Отношения Орландо Блума и Кэти Перри переживают не лучшие времена: по данным СМИ, пара на грани разрыва. Подробнее о причинах возможного расставания знаменитостей – в материале Москвы 24.

"Все кончено"

Фото: legion-media.com/Shawn Punch/AdMedia via ZUMA Press Wire

10 июня стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум находятся на грани расставания. Якобы пара планирует официально объявить о разрыве после завершения мирового тура певицы, который продлится до 7 декабря.





источник, знакомый с ситуацией Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем они разойдутся.

Другие источники подтвердили изданию Us Weekly, что Перри и Блум переживают трудный период и "проводят все больше и больше времени" вдали друг от друга. Есть версия, что напряжение между звездами вызвала занятость Кэти работой, из-за чего они редко видятся с Орландо.

"Это невысказанный факт, что у них проблемы, и они есть уже некоторое время. Все вокруг о них знают", – сообщил журналистам инсайдер.

При этом, по данным источника издания People, отношения в звездной паре обострились из-за проблем Кэти. Певица якобы очень переживает из-за неудавшегося камбэка: плохих рецензий на альбом "143" и негативных отзывов о ее мировом турне.

"Орландо отнесся к ситуации с пониманием, но это вызвало некоторую напряженность. Она также была разочарована некоторыми отзывами о туре. Это наложило отпечаток на их отношения", – сообщил инсайдер.

В последнее время Перри действительно регулярно критикуют в Сети. Недавний полет в космос в составе экипажа Blue Origin также подвергся хейту: сначала кадры с Кэти, на которых она после приземления поцеловала землю, стали интернет-мемом. Затем и вовсе появились слухи, что распиаренное путешествие было лишь постановкой. Певицу также обвиняли в использовании популярного препарата от диабета для похудения.

"Бургеры сыграли важную роль"

Фото: legion-media.com/Xavier Collin/Image Press Agency

Кэти Перри и Орландо Блум состоят в отношениях уже девять лет: их знакомство произошло в 2016 году на "Золотом глобусе". В одном из интервью актер вспоминал, что со сцены сразу заметил среди множества гостей певицу в эффектном розовом платье с декольте.

Блум разглядел, что Перри сидит с Дензелом Вашингтоном, а на столе перед ними лежит фастфуд. Кэти рассказывала журналистам, что именно благодаря бургерам они и познакомились с будущим супругом, а вскоре стали встречаться.





Кэти Перри певица Бургеры сыграли важную роль в моей судьбе. Я сидела рядом с Дензелом, и тут Орландо взял один из моих бургеров, а я ответила ему: "А ну стой! Хотя... ты так горяч! Ладно, забирай".

Впрочем, отношения звезд нельзя назвать гладкими. По данным СМИ, Блум и Пэрри уже расходились в 2017-м: тогда причиной якобы стали разные приоритеты в жизни и невозможность найти компромисс. Однако через год Орландо и Кэти сошлись вновь.

В 2019-м актер сделал возлюбленной предложение, после чего в прессе не раз появлялись слухи, что пара тайно расписалась. Но ни Блум, ни Перри эту информацию не подтверждали. А в 2020 году у звезд родилась дочь Дейзи Дав.

Ранее возлюбленные уже рассказывали журналистам, что в их отношениях есть сложности. Перри отмечала, что они оба темпераментные и могут "горячо спорить", но "быстро остывать". А в 2023 году актер признался в интервью журналу Flaunt, что супруги подчас не понимают специфику работы друг друга.

"Иногда все очень, очень, очень сложно. Я не буду врать. Мы определенно боремся с нашими эмоциями и творчеством", – откровенничал актер.

По данным СМИ, в какой-то момент пара даже обращалась к семейной терапии, чтобы наладить отношения. Фанаты надеются, что и на этот раз звездам удастся преодолеть трудности и сохранить семью.

