Эксперт Дандыкин: круглогодичный призыв в армию поможет уменьшить число уклонистов

Призыв в армию может стать круглогодичным: законопроект уже внесен в Госдуму. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2026 года. Для чего необходимы эти нововведения, расскажет Москва 24.
Успеть за 365 дней
Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу подготовили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Изменения могут быть приняты уже с 1 января 2026 года.
Согласно документу, срок призыва собираются установить с 1 января по 31 декабря. Таким образом, кандидаты будут проходить медкомиссию и другие необходимые процедуры отбора в течение всего года. Отправлять призывников в войска планируют как обычно – весной с 1 апреля по 15 июля и осенью с 1 октября по 31 декабря, за исключением отдельных категорий россиян. В частности, для проживающих в сельской местности и занятых на полевых работах сроки обозначены с 15 октября по 31 декабря, для педагогов – с 1 мая по 15 июля, а для жителей Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на "совершенствование проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу".
В беседе с РБК Картаполов подчеркнул, что с учетом новых технологий и роста цифровизации система призыва в нынешнем виде устарела. В этих условиях нет смысла ограничиваться двумя периодами в течение года, подчеркнул автор поправок.
"Их (призывников. – Прим. ред.) никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами", – пояснил Картаполов.
В то же время Картаполов обратил внимание, что более массовым призыв из-за нововведений не станет. По его словам, число призывников в последние годы было примерно равным, а рост численности вооруженных сил произошел за счет военнослужащих по контракту.
Кроме того, в новом законопроекте прописаны изменения в плане замены военной службы на альтернативную гражданскую. В частности, подать заявление об этом можно будет до 1 апреля (для тех, кого должны направить на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года) и до 1 октября (для тех, кого это коснется с 1 апреля по 15 июля следующего года). Кроме того, призывники, у кого закончилась отсрочка, могут просить об альтернативной службе в течение 10 дней со дня прекращения оснований для отсрочки.
Все в плюсе
Круглогодичный призыв способен упростить процесс поступления на службу, отметил в разговоре с Москвой 24 военный эксперт Виктор Баранец.
"Сейчас во время весеннего и осеннего призывов в военкоматах собираются огромные толпы призывников, и работникам необходимо оперативно обрабатывать гигантское количество документов. При принятии изменений у них будет достаточно времени для подготовки данных", – сказал он.
По словам эксперта, нововведение также поспособствует снижению нагрузки на врачей и самих призывников, поскольку в некоторых случаях при прохождении медкомиссии мужчинам назначают лечение.
"Сейчас часто это делается второпях, чтобы успеть отправить в армию до конца призыва. А законопроект позволяет уделить этому больше времени, что хорошо и для будущего солдата, и для врачей", – подчеркнул Баранец.
Он также отметил, что и призывники в случае принятия законопроекта смогут уделить больше времени своему здоровью.
"Министерству обороны тоже станет удобнее, потому что не придется разом распределять тысячи человек. Да и на качестве отбора это скажется положительно, потому что не будет цели выполнить план быстрее. Перед призывом удастся определить состояние здоровья каждого призывника", – объяснил специалист.
Кроме того, предлагаемые меры помогут уменьшить число уклонистов, отметил в беседе с Москвой 24 военный эксперт Василий Дандыкин.
Кроме того, инициатива поможет избежать неравенства среди призывников.
"Сейчас дедовщина – крайне редкое, но еще пока существующее явление. Поскольку призывные пункты будут работать регулярно, у "покупателей" (офицеров, которые приезжают в пункт сбора призывников для отбора кандидатов в свою часть. – Прим. ред.) появится больше времени для отбора, и мужчины начнут отправляться в части небольшими группами. Это делается для комфорта каждого элемента призыва", – пояснил эксперт.
За счет того, что разница в прибытии в воинскую часть будет минимальной, риск дедовщины существенно снижается, заключил Дандыкин.