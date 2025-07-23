Эксперт Дандыкин: круглогодичный призыв в армию поможет уменьшить число уклонистов

Призыв в армию может стать круглогодичным: законопроект уже внесен в Госдуму. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2026 года. Для чего необходимы эти нововведения, расскажет Москва 24.

Успеть за 365 дней

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу подготовили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Изменения могут быть приняты уже с 1 января 2026 года.

Согласно документу, срок призыва собираются установить с 1 января по 31 декабря. Таким образом, кандидаты будут проходить медкомиссию и другие необходимые процедуры отбора в течение всего года. Отправлять призывников в войска планируют как обычно – весной с 1 апреля по 15 июля и осенью с 1 октября по 31 декабря, за исключением отдельных категорий россиян. В частности, для проживающих в сельской местности и занятых на полевых работах сроки обозначены с 15 октября по 31 декабря, для педагогов – с 1 мая по 15 июля, а для жителей Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на "совершенствование проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу".





из пояснительной записки Как представляется, проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий <…> в течение всего календарного года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

В беседе с РБК Картаполов подчеркнул, что с учетом новых технологий и роста цифровизации система призыва в нынешнем виде устарела. В этих условиях нет смысла ограничиваться двумя периодами в течение года, подчеркнул автор поправок.

"Их (призывников. – Прим. ред.) никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами", – пояснил Картаполов.





Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать.

В то же время Картаполов обратил внимание, что более массовым призыв из-за нововведений не станет. По его словам, число призывников в последние годы было примерно равным, а рост численности вооруженных сил произошел за счет военнослужащих по контракту.

Кроме того, в новом законопроекте прописаны изменения в плане замены военной службы на альтернативную гражданскую. В частности, подать заявление об этом можно будет до 1 апреля (для тех, кого должны направить на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года) и до 1 октября (для тех, кого это коснется с 1 апреля по 15 июля следующего года). Кроме того, призывники, у кого закончилась отсрочка, могут просить об альтернативной службе в течение 10 дней со дня прекращения оснований для отсрочки.

Все в плюсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглогодичный призыв способен упростить процесс поступления на службу, отметил в разговоре с Москвой 24 военный эксперт Виктор Баранец.

"Сейчас во время весеннего и осеннего призывов в военкоматах собираются огромные толпы призывников, и работникам необходимо оперативно обрабатывать гигантское количество документов. При принятии изменений у них будет достаточно времени для подготовки данных", – сказал он.





Виктор Баранец военный эксперт У полиции будет больше времени, чтобы отыскать сменивших место жительства, а у военкоматов – на подготовку необходимых документов.

По словам эксперта, нововведение также поспособствует снижению нагрузки на врачей и самих призывников, поскольку в некоторых случаях при прохождении медкомиссии мужчинам назначают лечение.

"Сейчас часто это делается второпях, чтобы успеть отправить в армию до конца призыва. А законопроект позволяет уделить этому больше времени, что хорошо и для будущего солдата, и для врачей", – подчеркнул Баранец.

Он также отметил, что и призывники в случае принятия законопроекта смогут уделить больше времени своему здоровью.

"Министерству обороны тоже станет удобнее, потому что не придется разом распределять тысячи человек. Да и на качестве отбора это скажется положительно, потому что не будет цели выполнить план быстрее. Перед призывом удастся определить состояние здоровья каждого призывника", – объяснил специалист.

Кроме того, предлагаемые меры помогут уменьшить число уклонистов, отметил в беседе с Москвой 24 военный эксперт Василий Дандыкин.





Василий Дандыкин военный эксперт Вместо отведенных на их выявление трех месяцев будет выделен целый год. Разумеется, появится возможность обнаружить большее число таких нарушителей и, соответственно, уменьшить их количество.

Кроме того, инициатива поможет избежать неравенства среди призывников.

"Сейчас дедовщина – крайне редкое, но еще пока существующее явление. Поскольку призывные пункты будут работать регулярно, у "покупателей" (офицеров, которые приезжают в пункт сбора призывников для отбора кандидатов в свою часть. – Прим. ред.) появится больше времени для отбора, и мужчины начнут отправляться в части небольшими группами. Это делается для комфорта каждого элемента призыва", – пояснил эксперт.

За счет того, что разница в прибытии в воинскую часть будет минимальной, риск дедовщины существенно снижается, заключил Дандыкин.

