Более 370 человек эвакуированы из студенческого общежития в Ярославле из-за пожара

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в общежитии Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), из здания было эвакуировано более 370 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из-за пожара в комнате второго этажа девятиэтажного общежития Ярославского государственного технического университета на улице Гагарина эвакуировали 374 человека, еще 26 спасли", – сказал представитель экстренных служб.

Он уточнил, что возгорание ликвидировано. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в квартире на четвертом этаже в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, 14. В связи с работой пожарных было полностью перекрыто движение автотранспорта между улицами Сретенкой и Трубной.