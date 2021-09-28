Более 370 человек эвакуированы из студенческого общежития в Ярославле из-за пожара

28 сентября, 22:04
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар произошел в общежитии Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), из здания было эвакуировано более 370 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
"Из-за пожара в комнате второго этажа девятиэтажного общежития Ярославского государственного технического университета на улице Гагарина эвакуировали 374 человека, еще 26 спасли", – сказал представитель экстренных служб.
Он уточнил, что возгорание ликвидировано. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в квартире на четвертом этаже в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, 14. В связи с работой пожарных было полностью перекрыто движение автотранспорта между улицами Сретенкой и Трубной.
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