Трое детей погибли при пожаре в жилом доме под Самарой

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Фото: ГУ МЧС по Самарской области
Три ребенка погибли во время пожара в жилом доме в селе Ольгино Самарской области. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, погибли две девочки 2020 и 2014 годов рождения, а также мальчик 2018 года рождения. Также уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже.
"Для ликвидации пожара привлечены 36 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 3 едицины техники", – говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что во время пожара из жилого дома эвакуировали более 20 человек.
Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области. Трагедия произошла в селе Наумовка Балаковского района.
До этого пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Утверждалось, что возгорание случилось в 3-м и 4-м подъезде, затем огонь перекинулся на кровлю здания.
Общая площадь пожара составляла 720 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй номер сложности.
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