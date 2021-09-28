Трое детей погибли при пожаре в жилом доме под Самарой

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Три ребенка погибли во время пожара в жилом доме в селе Ольгино Самарской области. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, погибли две девочки 2020 и 2014 годов рождения, а также мальчик 2018 года рождения. Также уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже.

"Для ликвидации пожара привлечены 36 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 3 едицины техники", – говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что во время пожара из жилого дома эвакуировали более 20 человек.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области. Трагедия произошла в селе Наумовка Балаковского района.

До этого пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Утверждалось, что возгорание случилось в 3-м и 4-м подъезде, затем огонь перекинулся на кровлю здания.

Общая площадь пожара составляла 720 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй номер сложности.