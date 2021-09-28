Пожарные проверяют сообщение о возгорании в приемной Госдумы и Совфеда в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожарные проверяют информацию о возгорании в здании приемной Государственной думы и Совета Федерации на Моховой улице в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании в доме 7 по Моховой улице. На месте работают пожарные, из вытяжки виден слабый дым", – рассказал источник.

По его словам, специалисты проверяют подвальные помещения. Пока им не удалось обнаружить источник дыма. Пожарная сигнализация возгорание не зафиксировала.

Известно, что в здании также располагаются офисы коммерческих фирм.

Позднее во вторник источник сообщил, что возгорание в доме 7 на Моховой улице не обнаружено. Также проверены соседние с ним здания факультета журналистики МГУ и метро.

Ранее пожар произошел в квартире на четвертом этаже в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, 14. В связи с работой пожарных было полностью перекрыто движение автотранспорта между улицами Сретенкой и Трубной.