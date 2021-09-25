Около 60 человек эвакуировали из музея русского импрессионизма из-за короткого замыкания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из музея русского импрессионизма в Москве вывели около 60 человек из-за короткого замыкания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В музее русского импрессионизма в помещении бойлерной произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения. Около 60 сотрудников и посетителей в целях безопасности были выведены из здания", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

В МЧС рассказали, что по прибытии в здание музея спасатели все проверили и не обнаружили признаков возгорания.

"Был направлен электрик для проверки", – добавили в ведомстве.

Ранее из здания Высшей школы экономики в центре Москвы эвакуировали около 100 человек из-за пожара.

