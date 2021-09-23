Ангар загорелся в Подмосковье на площади 2,8 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар охватил ангар в Подмосковье, информирует сайт ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании в городском округе Богородский в городе Черноголовка по адресу 1-й проезд, дом 4. В данный момент присутствует угроза распространения огня на офисное трехэтажное здание.

Известно, что площадь возгорания составляет 2,8 тысячи квадратных метров. В тушении участвуют 68 человек и 23 единицы техники.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.