Площадь пожара в общежитии Военного университета составила 1 тыс кв метров

Площадь пожара в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте составила 1 тысячу квадратных метров. Номер сложности повысили до третьего. Пожарные боролись с огнем всю ночь.

По последним данным, пожар потушили, однако остановить пламя долго не удавалось. Огонь быстро распространялся по крыше и третьему этажу. Местами обрушилась кровля здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.