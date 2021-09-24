В Германии мужчина застрелил кассира на заправке из-за просьбы надеть маску

Немецкие власти обвинили партию "Альтернатива для Германии" в радикализации движения ковид-диссидентов. Это случилось после того, как на автозаправке посетитель, не пожелавший надеть маску, застрелил кассира.

По мнению правительства страны, именно ультраправые политики в интернете призывают противников антиковидных мер действовать как можно жестче, что приводит к усилению раскола в немецком обществе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.