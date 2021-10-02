Движение ограничено на Липецкой улице из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта ограничено на улице Липецкой из-за столкновения четырех автомобилей, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На улице Липецкой (перед пересечением с улицей Лебедянской) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Движение в сторону центра свободно по трем из пяти полос", – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили водителей объезжать данный участок.

Ранее на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями, один из них впоследствии загорелся. Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам.