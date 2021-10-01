СК расследует дело в отношении экс-директора Черкизовского рынка Исмаилова

01 октября, 21:59
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Следственный комитет ведет расследование дела в отношении бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
"В производстве Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений", – сказала она.
По словам Петренко, Исмаилов был объявлен в международный розыск, поскольку скрылся от следствия. СК пока не имеет официального подтверждения его задержания в Черногории, о котором сообщили СМИ.
"Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом", – пояснила Петренко.
Ранее стало известно о задержании бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в черногорской Подгорице. Оно было произведено на основании ордера на розыск, который выдала Россия.
По данным российских следователей, обвиняемый совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Непосредственным исполнителем выступил Мехман Керимов, который расстрелял предпринимателей из пистолета, подъехав к ним на автомобиле.
В настоящее время Рафик Исмаилов и Керимов находятся под арестом. Тельман и Вагиф Исмаиловы арестованы заочно.
В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова
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